BMW-motorokra válthat a McLaren?

(f1világ.hu) - Sajtóértesülések szerint egy V6-os turbómotor kifejlesztésébe kezdett bele a Forma-1-ben korábban gyári csapatként is szereplő BMW – azt pletykálják, a bajor gyártó akár a McLarennel is szövetségre léphet a jövőben.

A McLaren 2015-ben egyesítette újra erőit a Hondával, a japán gyártó erőforrásai azonban gyengének és megbízhatatlannak bizonyultak a kezdeti időkben. Bár sikerült jelentősen javítani rajtuk 2016-ban, teljesítményük még mindig elmarad a rivális motorokétól.

A legfrissebb pletykák szerint a McLaren emiatt azt fontolgatja, más lehetőségek után néz a jövőben, a spanyol AS című sportlap pedig a napokban arról írt, akár a BMW is számításba jöhet.

A lap úgy tudja, a bajor gyártó jelenleg is dolgozik egy V6-os turbómotoron. Az AS cikkében azt is megemlíti, a közelmúltban már voltak pletykák a BMW F1-es visszatérése kapcsán, és nem kizárt, hogy házon belül zajlik egy hibrid V6-os erőforrás fejlesztése.

A BMW a 2009-es idény végén intett búcsút a Forma-1-nek, és korábban egyébként különböző projektekben már dolgozott együtt a McLarennel.