F1 2017: Időpontok, helyszínek, tudnivalók

(f1világ.hu) - Néhány hét múlva felébred téli álmából a Forma-1, hiszen az autóbemutatók után a spanyolországi Barcelonában végre felbőgnek a motorok, és megkezdődik a hivatalos felkészülés a 2017-es idényre.

Éppen ezért úgy gondoltuk, összeszedjük a legfontosabb tudnivalókat az előttünk álló idénnyel kapcsolatban, kezdve az autóbemutatók időpontjaival és helyszíneivel, a tesztidőpontokon át egészen a versenynaptárig, illetve a csapatok felállásáig.

A jelenlegi információk alapján az autóbemutatók sorát a Renault csapata nyitja majd február 21-én. Sűrű hete lesz az F1-es rajongónak, hiszen rögtön a következő napon lehull a lepel a Force India és a Sauber versenygépeiről is, majd 23-án bemutatót tart a világbajnok Mercedes.

A péntek ígérkezik a legizgalmasabbnak, hiszen a száguldó cirkusz két legpatinásabb csapata, a Ferrari és a McLaren ugyanazon a napon, február 24-én mutatja be vadonatúj modelljét a nagyközönségnek.

Az első előszezoni tesztet megelőző hétvége sem telik majd unalmasan: a Haas csapata február 25-én, Barcelonában már pályára is viszi új autóját, melyről az első fotókat a tervek szerint február 26-án láthatjuk majd. Ezen a napon bemutatózik a Toro Rosso csapata is.

F1-es autóbemutatók - 2017 Időpont Csapat Kódnév Helyszín 2017. február 21. Renault R.S.17 London 2017. február 22. Force India VJM10 Silverstone 2017. február 22. Sauber C36 Barcelona 2017. február 23. Mercedes W08 Silverstone 2017. február 24. Ferrari SF17-JB Maranello 2017. február 24. McLaren MCL32 Woking 2017. február 26. Haas VF-17 Barcelona 2017. február 26. Toro Rosso STR12 Barcelona Red Bull Williams









Az első előszezoni tesztek február 27-én kezdődnek majd. Idén is két, egyenként négynapos gyakorlást bonyolítanak le az idényt megelőzően. Természetesen szezon közben is lesznek majd tesztek: dörzsölhetjük a tenyerünket, hiszen a királykategória mezőnye ezúttal a Magyar Nagydíj után is gyakorol majd a Hungaroringen.

Forma-1-es tesztek 2017-ben Időpont Helyszín február 27. - március 2. Circuit de Barcelona-Catalunya március 7-10. Circuit de Barcelona-Catalunya április 18-19. Bahrain International Circuit augusztus 1-2. Hungaroring november 28-29. Yas Marina Circuit











Mivel a Német Nagydíjat idén nem rendezik meg, idén 20 versenyből áll majd a Forma-1-es naptár. A szezon március 26-án rajtol majd az Ausztrál Nagydíjjal, és november 26-án zárul Abu Dhabiban. A Magyar Nagydíjat július 28-30. között rendezik Mogyoródon.

Versenynaptár - 2017 Időpont Verseny Helyszín március 24-26. Ausztrál GP Melbourne április 7-9. Kínai GP Sanghaj április 14-16. Bahreini GP Bahrein április 28-30. Orosz GP Szocsi május 12-14. Spanyol GP Barcelona május 26-28. Monacói GP Monte-Carlo június 9-11. Kanadai GP Montreal június 23-25. Azerbajdzsáni GP Baku július 7-9. Osztrák GP Spielberg július 14-16. Brit GP Silverstone július 28-30. Magyar GP Mogyoród augusztus 25-27. Belga GP Spa-Francorchamps szeptember 1-3. Olasz GP Monza szeptember 15-17. Szingapúri GP Szingapúr szeptember 29. - október 1. Maláj GP Szepang október 6-8. Japán GP Szuzuka október 20-22. Amerikai GP Austin október 27-29. Mexikói GP Mexikóváros november 10-12. Brazil GP Sao Paulo november 24-26. Abu Dhabi GP Abu Dhabi





2017-ben mindössze 2 újonca lesz a Forma-1 mezőnyének – sőt, kettejük közül valójában csupán Lance Stroll számít annak, a McLaren ifjú tehetsége, Stoffel Vandoorne ugyanis tavaly, a Bahreini Nagydíjon már rajthoz állhatott a királykategóriában.

A legnagyobb változás kétségkívül a Mercedes csapatánál figyelhető meg: a világbajnok Nico Rosberg visszavonulása után Lewis Hamilton csapattársa idén a Williamstől érkező Valtteri Bottas lesz. De csapatot váltott Nico Hülkenberg is, aki idén már a Renault gyári csapatát erősíti, míg Kevin Magnussen a Haasnál folytatja F1-es pályafutását.

A 2017-es F1-es mezőny részletesen!

Kövesse az F1Világot a Facebookon is: