Nem mondtak még le a Red Bull fejvédőjéről

(f1világ.hu) - Nem mondott még le a Red Bull által kifejlesztett fejvédő megoldásról a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), ám csak abban az esetben kezdenek foglalkozni vele, ha a csapatok nemet mondanak az úgynevezett ’halóra’.

A Nemzetközi Automobil Szövetség a csapatokkal közösen komoly kutatásokat végzett a 2016-os évad során számos alkalommal tesztelt bukókeret kapcsán, ezek a kutatások pedig nemrég be is fejeződtek, így jó esély van arra, hogy 2018-ban már élesben is bevetik a Forma-1-ben.

A ’halóval’ párhuzamosan a Red Bull is kifejlesztette saját fejvédőjét – méghozzá egy szélvédőszerű megoldást –, ám végül leállt a további kutatásokkal.

Az FIA versenyigazgató-helyettese, Laurent Mekies elárulta, a sportot irányító testület elégedett a ’halóval’, ám hogy bevetik-e élesben, az a többi érintettől – például a csapatoktól – függ.

Éppen ezért nem kizárt, hogy a Red Bull fejvédő megoldása előtérbe kerül majd.

„Nem, egyáltalán nem halott ötlet” – mondta a szakember, amikor erről kérdezték.

„Technikailag megvalósítható, talán 5-6 hónapra vagyunk tőle, ha valóban azt akarjuk. A főnökeink utolsó szavára várunk, hogy a ’halót’, a Red Bull fejvédőjét, vagy valami köztes megoldást akarnak-e, esetleg egy esztétikailag jóval előnyösebb megoldást.”

„Szóval minden nyitott még.”